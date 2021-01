Peut-on jeter les mouchoirs dans la poubelle papier ?

On ne va pas faire durer le suspense sur 30 lignes : non, on ne peut pas jeter les mouchoirs dans la poubelle papier. On vous explique tout ça.

En vous baladant dans la rue un jour de sortie des poubelles, vous pouvez apercevoir, à travers les sacs bleus et jaunes transparents, la vie des gens. Si l’on n’est pas voyeur ou sociopathe, le regard passe et ne s’arrête pas. Cependant, la semaine passée en sortant mes poubelles j’ai remarqué que mes voisins avaient sorti un sac-poubelle jaune (papier) rempli de mouchoirs en papier usagers.

S’il y a le mot "papier" dans l’expression "mouchoirs en papier", ils n’ont rien à faire dans la poubelle jaune mais doivent disparaître dans la poubelle de déchets résiduels.

