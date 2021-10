Petits, jolis, thérapeutiques : les poneys Shetland ont la cote avec la pandémie

"Les gens n'ont pas pu partir en vacances, ils avaient accumulé de l'argent, alors certains l'ont dépensé en achetant un poney", explique Sheena Anderson, présidente de l'Association des éleveurs de poneys Shetland.

La demande fluctue mais l'an dernier, les prix ont atteint des records, à plus de 3.000 livres (3.500 euros) pour un poney.

Des prix jamais vus alors que certains ne se vendent pas plus de quelques centaines de livres lors des mauvaises saisons.

Sheena a mis deux bêtes en vente cette année. "Il faut qu'ils aient belle allure, la queue, la croupe, la crinière... C'est comme un concours de beauté", explique-t-elle en caressant Dester, un miniature beige d'à peine un mètre de hauteur.

Ce qui distingue les poneys Shetland, connus dans le monde entier ? "Ils sont petits, plus faciles et moins chers à entretenir que les plus grands chevaux, très forts pour leur taille... Et ils sont mignons", énumère Sheena.