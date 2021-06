Permaculture : les mauvaises associations de plantes au potager

Un des principes de la permaculture est basé sur le compagnonnage, sur l’association des plantes, des végétaux entre eux. Cette technique vise la biodiversité et favorise ainsi l’enrichissement et le rendement des cultures tout en aidant le jardinier à réduire ou même à éviter le recours aux engrais et aux pesticides.

Ce sont les plantes, riches de leur particularité et leurs propriétés, qui s’aident mutuellement et qui offrent à leurs voisines ce dont elles ont besoin ou les protègent même des indésirables. Il est de bonnes associations de plantes mais il est aussi parmi les végétaux de faux amis. Faire les choix judicieux est important pour optimiser les cultures.

Découvrons les associations à proscrire pour que nos jardins ne fassent pas grise mine. Offrons-nous une petite respiration côté potager pour découvrir et éviter les pièges de certaines mauvaises associations de végétaux entre eux.