Pendant qu'une espèce animale réapparaît, une autre s'éteint à l'autre bout du monde

L’activité de l’homme peut façonner et bouleverser le monde animal.



La joie suscitée par la découverte d’une espèce peut rapidement se substituer à la déception procurée par l’extinction d’une autre. Considérée comme éteinte depuis 100 ans, une tortue Chelonoidis phantasticus a été découverte sur l’île Fernandina, dans l’archipel des Galápagos. Les scientifiques souhaitent trouver un mâle afin de faire perdurer l’espèce et l’enrichir.



Mais au même moment, à l’autre bout du monde, le rongeur Melomys rubicola a été déclaré comme éteint. En effet, il n’a plus été vu depuis 2009 sur son territoire endémique: l’île de Bramble, en Australie. Il est considéré comme le premier mammifère à avoir disparu à cause du réchauffement climatique. Les scientifiques déplorent qu’aucune mesure n’ait été mise en place alors que le risque d’extinction de cette espèce était bien connu...