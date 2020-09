Partager sa garde-robe avec sa moitié : le geste qui peut faire du bien à la planète

Pourquoi acheter quantité de vêtements – que l’on ne porte pas forcément – quand on peut diviser son budget mode par deux et optimiser son espace de rangement ? Cela peut vous paraître utopique et pourtant partager sa garde-robe avec son ou sa conjoint(e) pourrait devenir la norme dans les années à venir.

On privilégie les pièces intemporelles

A l’heure où on ne parle plus que de vêtements de seconde main, eco-responsables ou recyclés, on a tendance à oublier que les pièces intemporelles sont la base d’un dressing eco-friendly ou pas. Les basiques de notre garde-robe sont par essence faits et pensés pour durer – encore faut-il choisir des pièces qualitatives – et peuvent se porter au quotidien, s’adaptant à tous les goûts, tous les styles et toutes les envies. Les intemporels servent justement de base à votre garde-robe, à twister avec des pièces plus colorées, plus fantaisistes et plus tranchées.

A quelques exceptions près, l’avantage de ces intemporels réside dans le fait qu’ils peuvent être portés par les femmes comme par les hommes. Et ne sortez pas l’excuse de la taille. Bien sûr, certains de vos vêtements n’iront pas à votre moitié, mais il est ici question de pièces que vous pouvez aisément partager avec l’être aimé : sweat, T-shirt, hoodie, pull, blazer, chemise et même jeans. C’est d’autant plus le cas à l’heure où l’oversize fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde via l’explosion des vêtements d’inspiration sportswear. Alors pourquoi s’en priver ?