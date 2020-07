Parley et adidas toujours plus engagés dans la lutte contre la pollution des océans

La marque aux trois bandes et l'ONG environnementale Parley for the Oceans célèbrent cette année le 5e anniversaire de leur partenariat avec plusieurs initiatives destinées à limiter la pollution des océans et mettre fin à la crise mondiale du plastique. Une collaboration renforcée qui prend notamment la forme d'une nouvelle paire de baskets conçues à partir de matériaux récupérés et recyclés.

Initié à l'ONU en 2015, le partenariat entre adidas et Parley for the Oceans vise essentiellement à éradiquer la pollution marine par les plastiques via trois piliers : éviter d'en utiliser, collecter des déchets plastiques dans l'environnement pour les transformer quand c'est indispensable en plastique Ocean Plastic, et innover avec l'introduction de nouveaux matériaux. A cette occasion, les deux partenaires ont présenté une première basket dont la tige a été développée à partir de déchets récupérés puis recyclés.