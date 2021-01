OVNI aux USA : 180 jours pour en délivrer un rapport non classifié au Congrès

Les agences de renseignement américaines ont 6 mois pour partager aux commissions du renseignement et des forces armées du Congrès tout ce qu’elles savent (ou soupçonnent) sur les OVNIS. Et ce, grâce au projet de loi de secours et de dépenses Covid-19. On vous explique.

Rappelons que le terme OVNI signifie Objet Volant Non Identifié et ne fait pas référence à E.T. ou à un vaisseau extraterrestre. Il s’agit bien d’un phénomène aérien dont on ne comprend pas, de prime abord, la provenance et/ou sa manière de fonctionner.

En décembre 2020, un plan de soutien de 900 milliards de dollars a été signé, dans le but d’aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par le Covid-19. Cependant, comme CNN l’explique, dans cette loi sur les dépenses massives du gouvernement américain, il n’y avait pas que les victimes du coronavirus qui y étaient stipulées.

En effet, d’autres grosses dépenses ont été discutées, votées et ratifiées par ce projet de loi maintenant signé. On y trouve notamment, dans la section "commentaires du comité" de la loi sur l’autorisation du renseignement pour l’exercice 2021, une stipulation selon laquelle les agences de renseignement américaines ont 180 jours pour donner un rapport non classifié au Congrès sur tout ce qu’ils savent des "phénomènes aériens non identifiés".

On se rappelle des vidéos d’OVNIS que le Pentagone avait déclassifiés au printemps 2020 et qui avaient fait le tour de la planète. Peut-on en attendre d’autres, encore moins équivoques ?

Si tout cela vous paraît invraisemblable, c’est pourtant vrai puisqu’un porte-parole du bureau du directeur du renseignement national américain a confirmé la nouvelle au site Web de vérification de faits Snopes. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les États-Unis se lancent dans la recherche aux OVNIS, en août, le Pentagone était en train de former un nouveau groupe de travail pour enquêter sur les OVNIS qui ont été observés par des avions militaires américains.