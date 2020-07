Où cultive-t-on le plus de produits bio en Europe ?

Si ce quatuor compose près de 60% des surfaces et des fermes conduites en agriculture biologique en Europe, chacun ne progresse pas au même rythme et ne consacre pas forcément sa production à sa consommation nationale.

Ceux-ci représentent 6,1% de la consommation alimentaire des ménages. En moyenne, les foyers dépensent 178 euros par an et par habitant en alimentation biologique (en intégrant leurs dépenses en dehors de leur domicile).

Italie et Espagne, reines de l'exportation

En Italie, près de deux millions d'hectares sont cultivés en bio. C'est le troisième plus grand producteur européen en produits bio et le premier en matière de légumes. A la différence de la France, on a appris à cultiver bio surtout pour exporter.

Mais les choses sont en train de changer. Les Italiens ont consacré 4,09 milliards d'euros en 2018 à ce type d'achats, soit une hausse de 15,1% en une année. La valeur de leur panier s'élève à 68 euros par an et par habitant, soit 3,5% de leur consommation alimentaire.

En Espagne aussi, on fait du bio pour les voisins alors même que le pays constitue le premier producteur en surfaces et en terres agricoles d'Europe. Celles-ci ont augmenté de 54% depuis 2010. De l'autre côté des Pyrénées, la viande de bœuf bio mais aussi les fruits et les olives représentent les productions les plus importantes.