Ottawa veut faire grimper la taxe carbone pour dépasser ses objectifs climatiques.

Depuis 2019, le Canada impose une taxe carbone fédérale pour financer la transition écologique. Initialement de 20 dollars (13 euros) par tonne de dioxyde de carbone (le principal gaz à effet de serre) émis par les carburants et produits pétroliers, cette taxe doit passer à 50 dollars en 2022.

Un plan climat renforcé à l'horizon 2030

Le nouveau plan sur le climat comprend 64 nouvelles mesures et un investissement de 15 milliards de dollars canadiens (9,7 mds euros) pour "accélérer" les efforts, notamment concernant les véhicules électriques.

"Notre gouvernement a promis de dépasser les cibles annoncées à Paris il y a cinq ans et avec ce plan, c'est ce que nous allons faire", a assuré M. Trudeau. "Et nous allons, en même temps, établir de nouvelles cibles encore plus ambitieuses pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Le Canada s'est engagé, en ratifiant l'accord de Paris sur le climat, à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, par rapport à leur niveau de 2005.

Les nouveaux objectifs sont d'atteindre une réduction des émissions de GES entre "32% à 40%" en 2030, par rapport au niveau de 2005, a précisé M. Trudeau.

Le plus récent bilan présenté par le gouvernement canadien montrait que les émissions du Canada avaient augmenté de 2% entre 2017 et 2018.

Fin novembre, Ottawa a aussi présenté un projet de loi visant à intégrer ses engagements pour atteindre la "carboneutralité" dans la loi.