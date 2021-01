Si vous ne le saviez pas, eh bien les scientifiques non plus. Jusqu’à récemment, la capacité de voler des papillons laissait les scientifiques pantois. Le mystère est maintenant résolu. Décidément, les recherches sur les insectes et leurs étranges pratiques ont la cote, après la mante religieuse et son cannibalisme sexuel, voici un sujet un peu moins "barbare" et même plus poétique, disons-le : le battement d’ailes des papillons. Un insecte qui laisse les scientifiques perplexes depuis de nombreuses années puisqu’il est particulièrement différent de ses pairs volants, que ce soit les insectes, les oiseaux ou encore les chauves-souris, comme l’explique Amy Woodyatt pour CNN. Lire aussi : Le scarabée indestructible : ses secrets révélés

Une question de vie ou de mort On sait enfin comment les papillons arrivent à voler - © Wayne Gaylard - Getty Images/500px Prime Une étude, publiée dans le Journal of Royal Interface, permet enfin d’expliquer comment le battement d’ailes du papillon crée une poussée qui lui permet de décoller. Une technique qui aurait été développée par l’espèce pour une question de survie si l’on en croit l’étude. En effet, les animaux-proies ont tous des techniques pour pouvoir échapper aux prédateurs quand ce n’est pas la rapidité, c’est un goût désagréable qui ne donne pas envie d’être mangé, ou encore une couleur qui leur permet de se fondre dans le décor. Le papillon, vous en conviendrez, n’est pas particulièrement discret avec ses couleurs vives qui ravissent les poètes et les enfants. Il n’est pas non plus des plus rapides avec son vol cadencé dû à des ailes trop grandes par rapport à la taille de son corps, le rendant peu aérodynamique. Ironique pour un insecte volant…

Un battement d’ailes efficace Si, selon la BBC, des scientifiques des années 70 avaient déjà pensé que les ailes des papillons leur permettaient un décollage particulièrement rapide, l’idée était restée à l’état d’hypothèse. Il aura fallu attendre près de 50 ans pour que des chercheurs suédois se penchent sur l’idée et tente de la prouver scientifiquement. Une expérience pour observer en conditions réelles si le battement d’ailes des papillons génère un jet d’air pour le propulser. Scientists finally unravel mystery of butterfly wing flapping:



