On a enfin découvert quand les premières étoiles ont commencé à briller

Cette période porte le nom (poétique, disons-le) d’aube cosmique et se situerait entre 250 et 350 millions d’années après le Big Bang, comme on peut le lire dans l’étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Une équipe, dirigée par Dr Nicolas Laporte, du Kavli Institute of Astronomy de Cambridge, a analysé 6 des galaxies les plus éloignées de la nôtre et donc les plus anciennes de l’Univers. Ils ont pu estimer leur âge en examinant la proportion d’atomes d’hydrogène dans l’atmosphère de leurs étoiles. En effet, plus la proportion d’atomes d’hydrogène est grande, plus les étoiles sont vieilles, comme le souligne The Guardian.

Ensuite, ils ont calculé la distance des galaxies par rapport à la Terre puisque leur lumière met du temps à nous atteindre et que, plus elles sont éloignées, plus on les observe en arrière dans le temps. Si les galaxies observées sont apparues 550 millions d’années après le Big Bang, les premières étoiles, elles auraient vu le jour (c’est le cas de le dire) entre 250 et 350 millions d’années après le début de l’Univers.