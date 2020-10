Observez Mars en alignement avec la Terre, au plus proche de nous jusqu'en 2035

Mars est en ce moment à son paroxysme, plus grande et plus brillante qu’elle ne l’a été depuis longtemps. C’est le moment d’aller observer la planète rouge qui ne sera pas aussi visible avant 15 ans.

Tous les 26 mois, Mars s’aligne avec la Terre du même côté du Soleil, se rapprochant, avant de diverger à nouveau sur leurs orbites séparées autour de notre étoile. Mais un alignement parfait n’apparaît pas aussi souvent.

Mardi soir vous pourrez observer ce que les astronomes appellent "l’opposition", les trois corps célestes seront alignés à 00h20.

"Mais vous n’avez pas à attendre le milieu de la nuit ; même maintenant, à neuf ou 10 heures du soir, vous la verrez facilement au sud-est", explique l’astrophotographe Damian Peach à la BBC.

"Vous ne pouvez pas la manquer, c’est l’objet en forme d’étoile le plus brillant de cette partie du ciel".

Si cette semaine aura lieu l’opposition, c’est la semaine passée que les deux planètes étaient les plus proches l’une de l’autre qu’elles ne le seront jusqu’en 2035 : 62.069.570 km.

Pourquoi l’opposition n’apparaît-elle pas chaque année ?

Mars et la Terre n’ont pas des orbites en forme de cercles parfaits et ne sont même pas sur les mêmes plans (à la même altitude pourrait-on dire de manière erronée mais pour vous donner une idée plus visuelle).

Ces planètes ont des orbites elliptiques en forme d’ovales. De plus, la Terre ne prend que 365 jours pour terminer une orbite autour du soleil alors que Mars prend 687 jours. Lorsque la Terre se rapproche du soleil, Mars s’en éloigne. Ces éléments expliquent pourquoi ce phénomène d’opposition ne se produit pas chaque année terrestre.