Objectif zéro déchet dans la salle de bain : comment s'y mettre ?

Pour avoir une idée des changements à opérer pour avoir une salle de bain zéro déchet, reprenons la fameuse "règle des 5 R" de Béa Johnson (à appliquer en ordre de priorité : du haut vers le bas), et appliquons-la aux particularités de cette pièce :

Refuser : c’est la base. Pour avoir une salle de bain zéro déchet, il va d’abord falloir changer nos habitudes d’achats et dire NON au superflu. Avez-vous vraiment besoin d’acheter ce savon douche qui "sent trop bon" alors que vous avez encore trois bouteilles sur le bord de la baignoire ? Ou de ce quatrième mascara alors que vous en avez déjà deux, jamais utilisés ? Ayez la force de dire non à l’achat compulsif des produits d’hygiène et de beauté pour éviter d’engendrer de nouveaux déchets.

Réduire : "Less is more", un gros tri s’impose ! Osez la salle de bain minimaliste et ne gardez que l’essentiel dans vos armoires. Vous verrez, en plus de réduire drastiquement vos déchets à l’avenir, c’est ultra-libérateur de n’avoir que ce dont on a besoin à portée de mains.

Réutiliser : attention, pas question pour autant de tout jeter (et donc de gaspiller) pour ensuite tout remplacer par des produits durables. L’idée ici est de faire un changement progressif, et de commencer par utiliser les produits qui peuvent encore servir. Votre bouteille de shampoing est encore à moitié remplie ? Finissez-la avant de vous tourner vers le shampoing solide. Votre brosse-à-dent est encore utilisable ? Allez jusqu’au bout de sa durée de vie. Ne jetez que ce qui est périmé, et donnez ce qui n’est plus utile pour vous mais encore en bon état.

Recycler : si vous jetez, jetez bien.