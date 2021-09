Nordhavn : ce quartier de Copenhague est à la pointe du développement durable

Ancien quartier des chantiers navals, Nordhavn est un quartier de Copenhague à la pointe de la durabilité, devenu un véritable laboratoire à ciel ouvert, tant au niveau de l'urbanisme, des transports que du cadre de vie.

Ce quartier d'environ trois kilomètres de long concentre aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de construction écologique. De nombreuses villes pourraient s'inspirer demain de ce projet pour, à leur tour, développer des quartiers parfaitement neutres en émission de carbone. Le Danemark est à la pointe dans les innovations de gestion de l’énergie écologique. On se souvient de la petite ville d’Odense se chauffe depuis plusieurs mois grâce à la pollution thermique engendrée par le data center de Facebook situé au cœur de la ville.

Autrefois zone industrielle austère, le quartier de Nordhavn est aujourd'hui plus moderne et dynamique que jamais. Sa rénovation, démarrée en 2009, doit mener à l'horizon 2050 à la création de quelque 40.000 logements et autant d'espaces de travail. Ce projet concentre toutes les dernières technologies en matière de développement durable et de préservation de l'environnement.

De par sa conception, chaque bâtiment doit ainsi jouer un rôle dans la réduction de l'empreinte carbone globale du quartier. Outre l'énergie solaire, d'autres technologies sont privilégiées, comme la récupération et l'utilisation des eaux de pluie ou celle de l'eau de mer pour les systèmes de climatisation par exemple.