On voit dans de nombreux médias la sensationnelle annonce selon laquelle Bill Gates compte envoyer de la poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère afin de créer un miroir qui refléterait la lumière de soleil et ainsi permettrait de diminuer le réchauffement climatique. Mais ce n’est pas tout à fait ce qui se passe. Comme l’annonçait le magazine Forbes le 11 janvier, Bill Gates finance de nombreuses études afin de contrer le réchauffement climatique dont une étude en particulier qui fait la une des journaux de par son côté sensationnel puisqu’il serait question d’envoyer de la poussière dans l’atmosphère pour faire barrage au soleil. Une idée qui n’est pas sans rappeler l’expérience menée en Australie au-dessus de la Grande Barrière de corail qui voulait rendre les nuages brillants afin de diminuer la température de l’eau. Si Bill Gates n’est probablement pas en train d’étudier comment injecter des puces 5G dans la population à travers le vaccin contre le coronavirus qu’il a lui-même inventé avec l’aide des extraterrestres, il est de notoriété publique que le changement climatique est cher au cœur du milliardaire. Il finance de nombreuses études depuis des années. Des études de géo-ingénierie à l’état d’analyse. Et c’est là qu’il faut faire le point : non, Bill Gates ne finance pas l’envoie imminent de poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère pour bloquer le soleil. Le projet qui prête à controverse dernièrement (développé par SCoPEx) est financé par plusieurs sources : le Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER), créé en 2007 par Bill Gates pour booster la recherche sur le climat, et le programme de recherche en géo-ingénierie solaire de Harvard qui est lui-même financé par un certain nombre de fondations et d’autres donateurs privés.

De la poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère Cette étude est en cours d’analyse notamment par David Keith, professeur de physique appliquée et de politique publique à l’Université Harvard. Lui et ses collègues de SCoPEx ont publié un article en 2017 suggérant que la poussière pourrait reconstituer la couche d’ozone en réagissant avec des molécules qui détruisent l’ozone pour l’instant. Mais il reconnaît également (en plus du conditionnel utilisé dans l’étude) que personne ne sait ce qui va se passer tant qu’on n’a pas envoyé le carbonate de calcium et pu étudier son impact. Un jeu de dés un peu dangereux selon les nombreux détracteurs de ce type d’études qui consistent à faire barrage au soleil pour diminuer le réchauffement climatique. En effet, tous n’y voient pas une bonne nouvelle. Parmi leurs arguments, on retrouve le fait qu’on ne sait pas quelles seront les conséquences d’une telle intervention humaine sur la nature (on imagine facilement un scénario catastrophe), le fait qu’on ne sait pas si l’on pourra le maîtriser et, surtout, le fait que cela sera vu comme un dédouanement des plus grands pollueurs qui pourront continuer à verser des milliers de tonnes de CO2 dans l’atmosphère impunément puisqu’il y a "une solution".