Noël sans Amazon : quelles sont les alternatives belges ?

Le boycott d’Amazon pour les achats des cadeaux de fin d’année continue son bonhomme de chemin avec, en France, un engagement des responsables politiques pour un "Noël sans Amazon". Le but ? Inciter les citoyens et citoyennes à soutenir l’économie locale et à privilégier les commerces locaux pour leurs achats de Noël. Si, en Belgique, nous n’en sommes pas encore là sur le plan politique, rien ne nous empêche de prendre l’exemple et de favoriser au maximum les e-shops belges et les artisans indépendants. Car les alternatives au géant Amazon ne manquent pas dans notre plat pays ! Petit aperçu :

« Les e-shops belges » : la plateforme qui offre une visibilité aux e-commerçants belges

3 images "Il est plus que jamais temps de modifier nos habitudes de consommation : acheter local et privilégier les petites entreprises devient essentiel". © Getty Images

L’e-book gratuit de @klubloko pour des idées de cadeaux 100% made in Belgium

« Fais-le toi-même » : un e-shop créatif et durable pour Noël

Les librairies sont encore et toujours ouvertes en Belgique

3 images Les librairies belges sont encore et toujours ouvertes et sont une bonne alternatives à Amazon. © Getty Images

N'oublions pas bien sûr les librairies indépendantes qui sont toujours ouvertes et qui n'attendent que vous pour vous conseiller dans vos choix de lecture et de cadeaux. Lire aussi : Un petit éditeur indépendant bruxellois fait un pied de nez au géant américain Amazon Vous ne savez pas où aller ? Retrouvez en cliquant sur ce lien la librairie indépendante située la plus près de chez vous.

Bonus : la carte interactive pour soutenir le commerce local