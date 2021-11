Noël : et si on optait pour des cadeaux 100% made in France ?

Entre l'empreinte carbone liée au transport des jouets, vêtements et autres objets qui figurent chaque année tout en haut de la liste du Père Noël, la production de déchets liée aux emballages, les illuminations ou encore le gaspillage des victuailles, l'addition environnementale des fêtes de fin d'année peut vite grimper.

Au Royaume-Uni, l'empreinte carbone liée aux cadeaux représenterait environ 310 kg de CO2 par personne, soit la moitié du bilan total par habitant émis lors de cette fête pendant trois jours. Ce qui, selon l'étude à l'origine de cette estimation, équivaudrait à 1000 puddings de Noël !

Opter pour des cadeaux made in France représente donc une piste intéressante pour réduire son empreinte carbone tout en gâtant ses proches. Moins chers, plus écologiques et plus personnalisés, la seconde main ou le "Do It Yourself" sont également de bonnes options à explorer.