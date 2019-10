New Balance s'apprête à sortir des baskets écologiques et responsables.

New Balance s'est associé à Reformation, une marque spécialisée dans les tenues et accessoires responsables, pour concevoir une gamme de baskets respectueuses de l'environnement.

C'est la toute première gamme de baskets signée Reformation conçue avec l'aide de l'équipementier. Elles seront commercialisées courant octobre, comme l'a rapporté Teen Vogue. Ce projet comprend trois modèles différents, dont une version revisitée des modèles 574 et X90 de New Balance. Ces nouveaux modèles intègrent du polyester recyclé, des encres à base de soja et des semelles en mousse EVA et algues Bloom.

"L'industrie a besoin d'un important changement systémique et nous voulons faire partie des solutions pour nettoyer l'industrie, que ce soit en aidant à développer de nouvelles fibres en circuits fermés, en assurant des salaires décents à nos employés d'usine ou en développant des pratiques de teintures plus efficientes", a commenté la PDG de Reformation.

Un cliché posté sur le compte Instagram de Reformation montre une paire de baskets à grosses semelles arborant des détails de couleur un brin rétro ainsi que des lacets roses.

"C'est une super nouvelle, nous perdons notre virginité dans la catégorie baskets; en plus, ce sont les New Balance les plus durables jamais conçues", a commenté Reformation.

Les chaussures seront commercialisées le 10 octobre. Elles sont déjà proposées en pré-commande sur le site de Reformation.

L'industrie de la chaussure s'intéresse de plus en plus au respect de l'environnement. Cette année, Adidas a dévoilé une chaussure de running entièrement recyclable alors que l'année dernière, Hugo Boss avait présenté une nouvelle chaussure conçue en Piñatex, un matériau naturel conçu à partir de fibres de feuilles d'ananas.