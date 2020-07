Neuf multinationales dont Microsoft et Danone s'allient pour réduire leur empreinte carbone.

Baptisée " Transform to Net Zero ", cette initiative regroupe pour l'instant le transporteur danois AP Moller-Maersk, la chaîne américaine de cafés Starbucks, les groupes agro-alimentaires français Danone et anglo-néerlandais Unilever, le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz, le groupe brésilien de cosmétiques Natura & Co, l'équipementier sportif américain Nike ainsi que le groupe de consultance en informatique indien Wipro.

Tous secteurs confondus

Ces organisations originaires de divers pays et secteurs d'activité veulent partager leurs informations et expériences sur les meilleures façons de limiter les émissions carbone et restreindre l'augmentation de la température moyenne sur Terre de 1,5 degré Celsius. Elles disent aussi vouloir investir dans des innovations et défendre des politiques publiques permettant d'atteindre ce but.

Microsoft a déjà promis en janvier que son empreinte carbone serait négative d'ici 2030.

"Aucune entreprise ne peut s'attaquer seule à la crise climatique", a souligné mardi un de ses représentants, Ben Smith, dans le communiqué. "C'est pourquoi des grandes entreprises vont développer et partager les meilleures pratiques, la recherche et le résultat de leurs expériences pour aider tout le monde à aller de l'avant", a-t-il ajouté.

L'initiative, présentée mardi et soutenue par l'association américaine de protection de l'environnement Environmental Defense Fund (EDF), est ouverte à d'autres membres.