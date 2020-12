Ne culpabilisez plus à l'idée de revendre vos cadeaux de Noël, vous leur offrirez un meilleur destin.

Près d'une personne sur 5 prête à revendre ses cadeaux

D'après cette étude Kantar réalisée auprès de plus de 1.300 Français, 3,5 millions de nouvelles annonces sont attendues sur la plateforme eBay entre le 25 décembre et le 3 janvier. Cette année, 18% des Français comptent en effet revendre leurs cadeaux de Noël, contre 17% en 2019 et 12% en 2018.

Le sondage révèle également que la tendance d'expédier les cadeaux de Noël vers une autre destinée est nettement moins marquée en Espagne et en Italie, où seulement 7% de personnes envisagent à recourir à cette option.

Reste à savoir si cette tendance résulte d'une volonté écologique ou plutôt économique, compte tenu des répercussions financières de la crise sanitaire sur le pouvoir d'achat.

Parmi les sondés qui comptent revendre leurs cadeaux, 43% expliquent que la somme récoltée sera mise de côté tandis que 40% estiment que cela les aidera (du moins en partie) à rembourser leurs dépenses de Noël. Seuls 8% ont l'intention de reverser cette somme à une association caritative.