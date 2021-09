Ne brûlez plus vos déchets de jardin !

Les résultats démontrent des taux de particules fines élevés et plus importants que ceux issus de bûches brûlées dans une cheminée ou un poêle à bois. L'étude a été publiée dans la revue Science Direct .

À l'approche de l'automne, une pratique courante a lieu dans les jardins privés : faire un feu pour se débarrasser des "déchets végétaux" (feuilles mortes, résidus de tailles de haie...). Mais si la perspective d'une soirée autour d'un feu de camp et de victuailles réconfortantes est alléchante, ces feux sont toutefois de forts vecteurs de pollution, démontre une nouvelle recherche.

Pour déterminer précisément le taux de particules émis par ces feux, une équipe de scientifiques français a déployé une pièce de la taille d'un petit appartement afin de réaliser des expériences à partir de bois de chauffage (hêtre, chêne et charme) et de deux appareils typiques de combustion (poêle à bois et cheminée) testés dans différentes conditions de puissance. Des tests de combustion à l'air libre de bûches de bois ont ensuite été réalisés pour procéder à une comparaison.