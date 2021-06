Nasa : une magnifique galaxie spirale déformée par la gravité d’une galaxie voisine prise par Hubble

Les galaxies ne sont pas des objets solides mais des agglomérations ténues de dizaines de milliards d’étoiles qui sont sujettes à la gravité. Lorsque deux galaxies se rapprochent, elles ressentent la gravité de l’autre et se déforment l’une vers l’autre.

Hubble n’a plus que quelques années d’existence face à lui mais cela ne l’empêche pas de continuer à nous proposer des images époustouflantes des confins de l’univers. On se souvient de la supernova qui explose ou encore du trou noir M87, le premier jamais photographié .

Le centre de la galaxie qui contient le plus d’étoiles et qui est plus large que le reste des spirales (un peu à l’image d’un œuf au plat dont le centre de la galaxie serait le jaune) qui est censé être au milieu se trouve en haut à gauche sur l’image. C’est sa voisine, la galaxie NGC 2300 qui l’étire vers elle à mesure qu’elle s’en rapproche en passant à côté.

Un phénomène qui n’est pas rare en soi, comme l’explique la Nasa dans un communiqué mais qui est chaque fois unique en son genre puisque deux étirements ne se ressemblent pas.