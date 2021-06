Nasa : une image impressionnante de l’énergie contenue dans le centre de la Voie Lactée

L’image a été créée à partir de 370 observations faites pendant 20 ans. Elle représente des milliards d’étoiles et de trous noirs contenus dans le cœur de notre galaxie, la Voie Lactée, à 26.000 années-lumière de la Terre.

Les images ont été récoltées par l’observatoire à rayons X en orbite Chandra, lancé en 1999 et le radiotélescope MeerKAT, en Afrique du Sud, a également contribué à l’image, pour accentuer le contraste. Il aura fallu une année de travail pour donner ce résultat incroyable comme l’explique l’astronome Daniel Wang de l’Université du Massachusetts à Amherst qui était coincé chez lui pendant la pandémie de coronavirus. L’image est parue dans le numéro de juin des Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.