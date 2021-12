Nasa : surprenant panorama de Mars réalisé par le Rover Curiosity

La photographie est en fait un composite de deux clichés distincts, en noir et blanc (prises à 8h30 et à 16h10) qui ont été colorisés ensuite par des scientifiques de la Nasa.

Comme on peut le lire dans la légende de la photo : "Notre rover Curiosity Mars pensait à vous et a décidé de vous envoyer une carte postale de son plus récent perchoir sur le flanc du mont Sharp sur Mars.

Rester en contact avec ses proches, c’est important ! Curiosity capture une vue à 360 degrés de son environnement avec ses caméras de navigation en noir et blanc chaque fois qu’il termine un trajet. Pour faciliter l’envoi du panorama résultant sur Terre, le rover le conserve dans un format compressé de faible qualité. Mais lorsque Curiostiy a vu la vue depuis son point d’arrêt le plus récent, la scène était tout simplement trop jolie pour ne pas la capturer avec la plus haute qualité dont les caméras de navigation sont capables.

La beauté du paysage était si inspirante, en fait, que l’équipe de la mission a décidé d’ajouter un peu de style : ils ont combiné deux versions des images en noir et blanc de différents moments de la journée et ont ajouté des couleurs pour créer une carte postale rare de la planète rouge."