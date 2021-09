Nasa : des milliers de super-éruptions volcaniques confirmées sur Mars

La Nasa confirme l’existence de milliers de super-éruptions sur le sol martien il y a environ 4 milliards d’années sur une période de 500 millions d’années.

En étudiant la topographie et la composition minérale d’une partie de la région d’Arabia Terra dans le nord de Mars, des scientifiques ont récemment trouvé des preuves de milliers de super éruptions, les explosions volcaniques les plus violentes connues. Des éruptions qui ont lâché de la vapeur d’eau, du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre et qui auraient pu créer une atmosphère viable à Mars, comme expliqué dans un article pour la revue Geophysical Research Letters en juillet 2021.

"Chacune de ces éruptions aurait eu un impact climatique significatif – peut-être que le gaz libéré a rendu l’atmosphère plus épaisse ou a bloqué le Soleil et a rendu l’atmosphère plus froide", a déclaré Patrick Whelley, géologue au Goddard Space Flight Center de la NASA dans un communiqué.