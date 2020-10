Nancy : "Urbanloop", le projet écologique de transport public d'élèves ingénieurs.

Des sortes de capsules, individuelles, en duo ou prévues pour un vélo : le projet "Urbanloop" d'élèves ingénieurs lorrains pourrait se concrétiser dès 2024, à Nancy voire à proximité d'un site des jeux Olympiques de Paris.

En mai prochain, sur un parcours de plus d'un kilomètre, ce mode de transport écologique et économique passera son premier test officiel. Sur deux boucles, dotées de trois capsules et d'autant de stations, il tentera de battre le record du monde d'économie d'énergie pour un véhicule autonome.

"Nous voulons démontrer notre capacité à passer sous le centime au kilomètre", explicite Jean-Philippe Mangeot, directeur du projet. "L'enjeu majeur du 21e siècle est de réussir une véritable transition environnementale et une transformation de notre modèle de société", souligne-t-il.