Naissance rare de jumeaux lémuriens Vari roux au zoo de Singapour

Des lémuriens Vari roux sont nés au zoo de Singapour, une naissance rare qui donne de l’espoir pour cette espèce en voie de disparition.

Ces lémuriens duveteux sont d’une couleur rouille distinctive, avec des visages, des mains, des pieds et des queues noirs, et une tache blanche distinctive sur la tête.

C’était la première naissance au zoo en plus d’une décennie de ces animaux en voie de disparition originaires de Madagascar, a déclaré Wildlife Reserves Singapore. D’autant plus que cette espèce ne se reproduit qu’une fois par an. La dernière naissance au zoo était le père des jumeaux, Bosco, il y a 11 ans. La mère est Minnie, huit ans, arrivée à Singapour depuis un zoo japonais en 2016.

Les bébés ont eu un début de vie tranquille puisque le zoo était fermé pendant des mois à cause du coronavirus.