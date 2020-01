Naissance du petit girafon Valeye à Planckendael

La soigneuse Jolien déclare : "Valeye est en super forme et conformément à nos attentes, Barbie est une maman exemplaire. C'est déjà son huitième rejeton. Les autres membres de la famille se montrent curieux envers la petite. Diamant et Twiga observent régulièrement la petite Valeye par-dessus le muret."

Le bébé a vu le jour dimanche dernier à 11h06. Les pattes de devant sont sorties en premier, suivies de la tête. L'accouchement proprement dit a été relativement court. Une naissance de girafe est miraculeuse car le bébé fait une chute d'environ deux mètres pour ensuite se redresser assez vite sur ses fragiles petites pattes. La maman a léché son bébé, sous le regard vigilant du grand frère Twiga et de la girafe Diamant. La petite girafe passe délicatement la tête sous le ventre de maman pour boire son délicieux lait chaud. Le girafon mesure près de 2 mètres, mais est un peu moins costaud que ne l'était son grand frère Twiga à la naissance. "Ses petites cornes sont encore aplaties sur la tête, ce qui lui donne l'impression d'avoir une raie au milieu. C'est une femelle bien calme qui porte, en plus, des cils très gracieux", explique la soigneuse Jolien.

Naissance du petit girafon Valeye au ZOO Planckendael - © Tous droits réservés

Des chiffres époustouflants

Il s'agit du huitième bébé mis au monde par Barbie, après une période de gestation d'environ quinze mois. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à cinq mètres et demi, les femelles quatre mètres et demi. Ce sont les plus hauts mammifères au monde et pourtant, elles n'ont que sept vertèbres cervicales, comme l'homme. Leur langue a aussi des dimensions uniques : 45 cm de long.

Espèce menacée

Le ZOO Planckendael participe au programme d'élevage européen pour ces animaux menacés et attend l'arrivée, en mars, d'un nouveau mâle reproducteur en provenance de La Barben, en France. Le groupe de reproduction sera ainsi au complet.

Mais le ZOO Planckendael soutient également les girafes dans la nature par le biais de la fondation Giraffe Conservation Foundation qui parraine un projet dans le parc national de Garamba au Congo. À l'aide de colliers émetteurs à transmission par satellite, les rangers surveillent ces gracieuses dames au long cou. Les connaissances sont précieuses pour leur protection.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez https://www.zooscience.be/nl/verhalen/het-venijn-zit-in-de-staart/.