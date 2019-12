Moment historique : naissance d'un Rhinocéros blanc du Sud à Pairi Daiza

Dans le même temps, ils gardent un œil attentif sur Elie, l’autre femelle Rhinocéros blanc du Sud, qui est gestante. Ces grossesses étant naturelles, et la période de gestation du rhinocéros courant entre 16 et 18 mois , on estime la naissance du deuxième petit pour la fin de cette année.

Une espèce en danger

Pairi Daiza prend part au programme EEP (European Endangered species Programme) de cette espèce, notamment en aidant à la conservation et à la préservation de son patrimoine génétique et en informant les visiteurs des menaces qui pèsent sur elle.

Le Rhinocéros blanc du Sud a échappé de peu à l’extinction complète en milieu naturel, au cours du XXème siècle, quand il ne restait plus que quelques centaines d’individus. Si leur nombre a augmenté au cours des dernières décennies (grâce à la protection et à la surveillance de ses territoires naturels notamment) pour remonter à 20.000 spécimens environ (comptage de 2015), ces animaux restent encore trop souvent victimes du braconnage.

Sur les 10 dernières années, ce sont ainsi plus de 7.000 rhinocéros qui ont été abattus, dont plus de 1.000 sur la seule année 2017. Des criminels qui ne reculent devant rien pour s’emparer des cornes de rhinocéros considérées à tort par certains comme aphrodisiaques. Une croyance évidemment farfelue, les cornes de rhinocéros ayant la même composition que les cheveux…

Ces pratiques de braconnage ont déjà presque scellé le sort du Rhinocéros blanc du Nord, dont le dernier spécimen est mort l’an dernier. Il ne resterait que deux femelles.

Pour sauver la sous-espèce méridionale (classée " en menace proche" sur la liste rouge de l’IUCN, l’International Union for Conservation of Nature), les efforts de tous sont nécessaires. Sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les Jardins zoologiques où des " ambassadeurs " de l’espèce sont protégés et présentés aux amis des animaux. La naissance du petit de Madiba et la gestation d’Elie sont à ce titre un nouveau pas dans la bonne direction.