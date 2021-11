Midas : le chat aux 4 oreilles qui étonne Internet

Midas, qui n’a que quatre mois, a déjà accumulé près de 20.000 abonnés Instagram après seulement trois semaines d’existence sur le réseau social.

Ce chat, bleu russe, est né avec quatre oreilles en raison d’une mutation génétique, c’est la génétique qui détermine les couleurs de votre chat et visiblement aussi le nombre d’oreilles qu’il aura ! Selon le dailymail, la déformation est liée à une mutation génétique récessive de ses parents. Les quatre oreilles de Midas ne sont pas les seules caractéristiques uniques de son corps, il a également une adorable marque blanche en forme de cœur sur son ventre.

Midas vit en Turquie et passe du temps avec ses deux frères et sœurs labradors Zeyno, 14 ans, et Suzy, 12 ans. Elle est également "enjouée mais amicale" et passe ses journées à dormir et ses nuits éveillées, raconte Canis, son propriétaire.

La mère de Midas, une chatte errante, l’a mise au monde avec ses six frères et sœurs dans un jardin appartenant à un ami de Canis, qui a alors décidé de la ramener chez elle. Malgré certaines fonctionnalités supplémentaires uniques, Canis affirme qu’un vétérinaire a affirmé que le chaton a une audition parfaite.