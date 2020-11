Micro-forêts, haie bocagère : Bordeaux et sa métropole lancent leurs "plans végétalisation"

La ville de Bordeaux, quelques jours après sa métropole, a présenté son plan de végétalisation, davantage une "stratégie" qu'un "inventaire" spectaculaire selon le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic, qui entend "changer l'image d'une ville extrêmement minérale".

"Partout où on pourra planter, quitte à casser du bitume, quitte à supprimer des places de stationnement, nous le ferons en concertation avec les riverains", a affirmé à la presse M. Hurmic, résolu à "déminéraliser la ville, désartificialiser les sols" et convaincu que "cela répond à une demande des habitants, plus en avance que certains élus".