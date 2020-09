Mi-vélo, mi-voiture, voici à quoi ressemblera le véhicule du futur !

Le célèbre fabricant de vélo allemand Canyon présente un étonnant concept de véhicule futuriste, une sorte d'appareil hybride entre le vélo et la voiture, véritable réflexion sur la mobilité du futur.

Les ingénieurs et designers de Canyon ont élaboré, en collaboration avec l'Université Technique d'Aix-la-Chapelle, un étonnant véhicule censé simplifier et rendre encore plus confortables les déplacements en ville dans le futur.

Ce véhicule électrique à 4 roues se présente pour son conducteur comme un vélo couché, avec les pieds posés sur les pédales et les mains sur deux sticks latéraux, au niveau des hanches, destinés à se diriger. Ce concept a été créé pour pouvoir passer facilement de la route aux pistes cyclables, réunissant le meilleur de la voiture et du vélo électrique pour devenir le moyen de transport ultime du futur en ville.

Il prend la forme d'une capsule, avec un compartiment passager pouvant s'ouvrir totalement s'il fait trop chaud, tel un cabriolet. Derrière le conducteur, il y a encore de la place pour des bagages ou même un enfant.

Son moteur électrique lui permet d'atteindre les 60 km/h sur la route et sa batterie lui offre jusqu'à 150 km d'autonomie.