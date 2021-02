Maroc : la plus grande usine de captation d'énergie solaire du continent africain

A quelques kilomètres de Ouarzazate, l’équivalent de la surface de 3437 terrains de football est recouvert de miroirs, de réflecteurs et de panneaux voltaïques… Bienvenue à la centrale solaire Noor, la plus grande en activité au monde !

Le projet Noor, près de Ouarzazate, est devenu la plus grande usine de captation d’énergie solaire du continent africain. Un million de foyers marocains sont ainsi fournis en électricité jour et nuit.

Une technologie unique, un million de foyers alimentés

Avec plus de 300 jours de soleil par an, le Maroc est l’un des pays où l’irradiation est la plus importante. Cela en fait un pays particulièrement propice au développement du solaire.

La centrale solaire Noor ("lumière" en arabe) s’étend sur une superficie de 3000 hectares, soit le plus grand complexe de production solaire au monde ! Il compte plus d’un million de panneaux solaires et sa capacité de production est de 580 MW. Une technologie unique : la technologie "solaire thermique à concentration".

Au centre du complexe se dresse la plus haute tour d’Afrique (243 m), au sommet de laquelle des milliers de miroirs réfléchissent la lumière du soleil.

La chaleur produite permet de chauffer des sels fondus jusqu’à une température de 565 degrés. Cela produit de la vapeur d’eau, actionne une turbine à vapeur et produit de l’électricité. Cette centrale unique permet de subvenir aux besoins de plus d’un million de foyers de jour comme de nuit.