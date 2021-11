Manger des aliments ultra-transformés augmente considérablement les émissions de gaz à effet de serre

"L'impact environnemental croissant des aliments ultra-transformés est dû à l'augmentation de la consommation de viande ultra-transformée, qui a au moins doublé sa contribution à l'impact environnemental quotidien par individu, pour atteindre environ 20% de l'empreinte totale liée au régime alimentaire sur la période de 30 ans", détaille l'étude.

"Pour notre santé et notre durabilité, les aliments ultra-transformés constituent déjà un problème massif et croissant. Nos résultats suggèrent que les maladies liées à l'alimentation et le changement climatique partagent les mêmes causes et doivent donc être traités simultanément", souligne dans un communiqué Christian Reynolds, co-auteur de l'étude et maître de conférence au Centre for Food Policy de la City University of London.