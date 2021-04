Malte : des cours d'apiculture durables pour sauvegarder les abeilles et la tradition millénaire du miel

En 10 ans, 40% des abeilles européennes ont disparu

Apparues il y a plus de 50 millions d'années, les abeilles favorisent la pollinisation des plantes et donc leur reproduction. Elles sont donc indispensables à la survie de l'humanité. Mais aujourd'hui, leur existence est menacée. 40% des colonies d'abeilles ont été décimées en dix ans en Europe.

Aux États-Unis, le taux de surmortalité avoisine chaque année les 30% et le renouvellement de l'espèce n'est plus assuré. En cause : l'agriculture intensive et l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier les néonicotinoïdes.

