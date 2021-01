"Ma Petite Planète" : le défi écolo en ligne à tester entre amis ou en famille.

Si adopter un mode de vie plus écolo fait partie de vos bonnes résolutions de l'année, pourquoi ne pas embarquer vos proches dans l'aventure ?

C'est le principe de "Ma Petite Planète", jeu en ligne qui oppose deux équipes et qui nous met au défi de réaliser des gestes écolo pendant trois semaines. Plus vous relèverez les challenges proposés par l'application, plus vous augmenterez vos chances de gagner. La prochaine édition démarrera le 25 janvier.