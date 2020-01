Lush crée un savon pour aider les koalas d'Australie

Le 31 janvier 2020, Lush lancera le savon All the Wild Things (6,00 €) en édition limitée, en ligne et dans toutes les boutiques Lush en France, Belgique et au Luxembourg.

L’entièreté des bénéfices du savon ira dans le Bush Animal Fund, auquel les associations locales soutenant le bien-être de la faune et la restauration de l’habitat pourront demander des subventions.

"Le monde entier regarde avec admiration le travail indescriptible accompli par les impressionnants services d’urgence australiens, sans qui il y aurait beaucoup plus de victimes humaines et animales dans les feux de brousse dévastateurs qui ont ravagé notre pays depuis septembre 2019. Nous reconnaissons que la voie du rétablissement sera longue et difficile. Grâce au Bush Animal Fund, une initiative mondiale, Lush vise à collecter des fonds indispensables pour les associations locales qui ont désespérément besoin de soutien de la communauté" explique Peta Granger, Directrice de Lush Australie et Nouvelle Zélande.

En reconnaissance de la tâche écrasante à laquelle est confronté ce "service d’urgence animale", Lush lance un savon All The Wild Things en édition limitée, dont les bénéfices iront à des groupes de sauvetage d’animaux fournissant les premiers soins, la réhabilitation et la restauration de l’habitat” complète Hilary Jones, Lush Ethics Director.

Le savon All The Wild Things est une édition limitée, en forme de koala, du savon Outback Mate, le plus vendu chez Lush, à base d’huiles d’eucalyptus et de citronnelle.

Le Bush Animal Fund permettra aux associations locales éligibles, travaillant dans le domaine du sauvetage animal ou de la restauration des terres, de demander des subventions à utiliser pendant l’urgence mais aussi pour des projets à long terme axés sur la réhabilitation des animaux et la régénération de l’habitat.