Louer ses vêtements serait pire pour l’environnement que de les jeter !

L’équipe de chercheurs finlandais a analysé l’impact environnemental, et plus précisément les émissions de gaz à effet de serre, de cinq scénarios de "propriété" et de "fin de vie" des textiles, dont la location de vêtements, le recyclage, la seconde main ou encore le fait de les porter plus ou moins longtemps avant de les jeter, ce qui n’avait jusqu’alors jamais été réalisé.

Le résultat risque de surprendre mais la location de vêtements aurait l’impact climatique le plus élevé, les chercheurs précisant que celui-ci serait même pire que le fait de jeter ses vêtements après utilisation. Un constat étonnant puisque ce service est aujourd’hui présenté comme une alternative responsable au shopping traditionnel.