Les wombats partageraient leurs terriers avec des animaux mis en danger par les incendies

Des experts animaliers expliquent que les wombats sont connus pour partager leurs terriers avec des animaux qui ont été déplacés lors des dernières crises de feux de brousse.

Les histoires du doux héroïsme des wombats ont inondé les médias sociaux en cette période difficile et ont apporté un peu d’espoir dans ce moment de dévastation comme l’Australie n’en a jamais vu.

Des récits tirés d’exemples de comportements enregistrés par des écologistes lors de précédents feux de brousse suggèrent que divers petits animaux pourraient échapper à la mort après s’être abrités dans des terriers de wombat. Un comportement habituel donc mais que l’on n’a pas encore pu constater officiellement en cette période d’incendies.

Cependant, un post Instagram partagé par Greenpeace New Zealand cite des informations selon lesquelles "d’innombrables petits animaux ont échappé à la mort parce que les wombats, de manière inhabituelle, ont choisi de partager leurs terriers massifs et complexes". On peut donc penser que ces petits soldats du feu ont, eux aussi, aidé et recueilli des Australiens en danger.