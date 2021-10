Les vélos à grande vitesse vont-ils un jour remplacer les voitures dans les centres-villes ?

Doté de deux roues motrices, de pneus épais, de suspensions à l'avant et à l'arrière et d'un cadre particulièrement robuste, le VanMoof V sera également équipé de technologies telles que le changement de vitesse automatique, le verrouillage sans clé et un système antivol.

Ce speed bike, qui peut atteindre les 50 km/h, est donc une réelle alternative 100% propre à la voiture en ville.

Un tel vélo permet de circuler aussi vite, sinon plus, que les scooters et les voitures en centre-ville. Il est beaucoup plus simple à manier dans les embouteillages et peut facilement se faufiler là où d'autres véhicules motorisés auront plus de mal à passer.