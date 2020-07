Les vacances estivales, l'occasion rêvée de s'engager dans des actions pour préserver l'océan.

Les amoureux du littoral sont malheureusement confrontés au triste spectacle des plages jonchées de déchets et des eaux polluées par le plastique. Sur place, les ONG proposent de nombreuses missions d'éco-volontariat pour participer à la préservation des océans et des espèces qui les habitent. De quoi profiter de sa pause estivale tout en asseyant son engagement éco-citoyen. Une récente enquête réalisée par l'ONG Marine Stewardship Council démontre un intérêt grandissant des citoyens pour préserver l'environnement. En particulier les jeunes (18-24 ans), qui déclarent vouloir changer leurs habitudes de consommation au quotidien. 42% se disent par exemple prêts à se tourner vers une marque de consommation engagée qui propose des produits de la mer en faveur de la préservation des océans, tandis que 17% déclarent vouloir stopper toute consommation de produits provenant d'espèces marines. Pollution plastique, surpêche, forages pétroliers... Les activités humaines ont des conséquences désastreuses sur les océans, qui assurent pourtant 50% de notre oxygène et qui nourrissent un milliard de personnes sur la planète, alerte l'association GreenPeace, à l'initiative de la pétition en ligne "Protégeons au moins 30% des océans d'ici à 2030", qui comptabilise à ce jour plus de 3 millions de signatures. Si vous avez prévu de partir à la plage cet été et que vous souhaitez faire un geste éco-citoyen en faveur de la protection de la faune marine, voici quelques initiatives proposées par des ONG.

Collectes de déchets sur les plages et dans les fonds marins Impliquée depuis des décennies dans la sauvegarde des océans et du littoral, l'association américaine à but non lucratif Surfrider organise des actions à travers différents pays du monde. Cette année, celles et ceux qui se rendront au bord de la mer pourront par exemple participer à des collectes de déchets ou encore s'immerger dans les fonds marins pour en retirer le plastique. Une carte interactive disponible sur le site de la Fondation indique les lieux et dates des différentes missions organisées cet été.

Pêche aux filets dans la mer Méditerranée Fortement impliquée dans la préservation des océans et des espèces marines, l'ONG américaine Sea Shepherd se mobilise à travers plusieurs pays du monde et propose aux bénévoles d'adhérer à différents types de missions : l'une des plus fréquemment organisées en France est la "Mare Nostrum", opération qui consiste à plonger dans la mer Méditerranée pour récupérer des filets de pêche abandonnés, véritable piège pour les espèces aquatiques.