Les trois villes les plus écolos du monde

Toits végétalisés, bus électriques, pistes cyclables… elles se défendent dans la lutte pour le climat !

Déjà dans les années 80, Robert Redford alertait la planète sur les risques environnementaux. Aujourd’hui, trois villes font de l’environnement une priorité.

Curitiba

Surnommée "la ville la plus verte" du Brésil, c’est dans les années 70 qu’elle s’est tournée vers le développement durable. "L’éducation à l’environnement" a été intégrée au sein des programmes scolaires pour que les habitants y soient sensibilisés dès leur plus jeune âge. Attaquer le mal à la racine pour le résoudre vraiment, une solution puisque 90% des habitants recyclent leurs déchets et la ville comptabilise 50 m2 d’espaces verts par personne.

San Francisco

San Francisco n’est plus une novice en terme de modèle de ville durable. Plus de 7500 stations de chargement sont installées pour encourager l'utilisation des voitures électriques, les sacs plastiques sont bannis, 80% des déchets sont recyclés, tous les immeubles de moins de 10 étages seront équipés de toits végétaux et de panneaux solaires pour les rendre le plus autonomes possibles.

Copenhague

Elle avait été nommée "capitale verte de l’Europe" en 2014 mais ne ralentit pas la cadence depuis. En effet, toute la population est sensibilisée puisque les deux tiers des habitants de Copenhague n’ont pas de voiture et se rendent au travail à vélo grâce aux 372 kilomètres de pistes cyclables. En 10 ans, les émissions de CO2 de la ville ont diminué de 31%.