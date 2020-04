Les traces d'un dinosaure géant découvertes sur le plafond d'une grotte en France

Des empreintes de dinosaures géants qui auraient environ 168 millions d’années ont été découvertes sur le plafond d’une grotte en France.

Les empreintes ont été découvertes lors d’une expédition dans la grotte de Castelbouc par des chercheurs de l’Université de Bourgogne – Franche-Comté. A 500 m sous la surface de la terre, les estampes sont décrites comme "très bien conservées" par les chercheurs, on peut voir les empreintes de doigts, des coussinets et même des griffes.

Les plus grands dinosaures qui ont foulé la Terre

L’étude publiée explique que les dinosaures qui ont laissé ses traces étaient probablement des titanosaures mais une espèce encore inconnue de ces géants herbivores au long cou. Les empreintes sont d’une qualité incroyable et dévoilent des pattes d’1,25 m de long, ce qui en fait les plus grandes empreintes de dinosaures au monde jusqu’ici. Le Musée d’histoire naturelle de New York possède d’ailleurs une copie du squelette d’un de ces titans dont la taille est de 37 mètres avec un cou de plus de 20 mètres.

Des traces au plafond, en contre-empreinte

Les traces se sont retrouvées au plafond non pas parce que les dinosaures n’étaient pas touchés par la gravité mais parce que ces trois titanosaures se promenaient sur le rivage au dessus de ce qui est aujourd'hui la grotte, sur une surface boueuse qui a gardé la marque de leur passage. Les empreintes sont en fait de contre-empreintes en 3D, comme si on regardait les dinosaures marcher un étage au-dessus de nous.