Les tomates peuvent alerter le reste de la plante qu’elles se font attaquer

Comme l’explique eurekalert, les signaux électriques envoyés par les tomates sont comparables à notre système nerveux qui avertit le cerveau et le reste du corps des dommages subits, sauf que les neurones humains sont remplacés, dans la plante, par de longs et minces tubes appelés xylèmes et phloèmes où la sève passe des racines aux feuilles et aux fruits.

Si les fruits sont des morceaux de la plante qui sont destinés à être détachés, il n’en reste pas moins qu’ils sont des parties vivantes et semi-autonomes de leurs plantes-mères et cette preuve de communication entre les fruits et la plante permet d’envisager cette interconnexion encore plus fortement. "Puisque les fruits font partie de la plante, faits des mêmes tissus que les feuilles et les tiges, pourquoi ne pourrait-on pas ils communiquent avec la plante, l’informant de ce qu’ils vivent, tout comme le font les feuilles normales ?", s’interroge Dr Gabriela Niemeyer Reissig.