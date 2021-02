Les toits solaires de Tesla bientôt disponibles en Europe

Lancée il y a quelques années aux États-Unis, la solution de stockage et de gestion domestique de l'électricité pour particuliers de Tesla devrait enfin être bientôt disponible en Europe. Elle repose sur deux composants : des tuiles captant l'énergie solaire sur le toit et une batterie stockant et diffusant l'énergie ainsi obtenue.

A un internaute qui lui demande si le Solar Roof et le Powerwall seront bientôt disponibles en Europe, Elon Musk répond sur Twitter : "Espérons plus tard cette année".