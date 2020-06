Les questions à vous poser avant d'adopter un animal de compagnie

Pourquoi ? Ce serait le premier questionnement à se faire, parce que si vous êtes attiré par la douceur des poils, une peluche est plus indiquée dans ce cas ! De même, si l’idée est de faire plaisir à vos enfants, achetez-leur un jouet plutôt. Ce n’est pas non plus un objet de parade, ni un antidépresseur. Loin d’être figé, un animal est un être sensible. Il a, de ce fait, besoin de recevoir des émotions en retour, sans parler des contraintes concrètes comme l’éduquer, le sortir, nettoyer sa litière, le nourrir et l’emmener chez le vétérinaire.