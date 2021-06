Les promenades en forêt : restez sur les sentiers pour protéger la nature

Quelles sont les bonnes pratiques en forêts ? Voici une petite piqûre de rappel, avec humour, sur l’utilité des chemins en forêt et la préservation des sols.

La nature, on en a besoin. C’est une question de santé physique et mentale puisque les espaces verts peuvent améliorer la santé des citadins. On aime se rendre en forêt pour profiter d’un bol d’air frais mais cela doit se faire dans le respect de cette nature que vous aimez tant.

Lire aussi : Découvrez la méthode 20-5-3 pour réduire l’anxiété

Cette vidéo vous est proposée en partenariat avec l’Office national des forêts (France), retrouvez plus d’informations sur le site de l’ONF. Même si l’initiative part de nos voisins français, les règles de bonnes pratiques sont les mêmes partout : respect !

L’érosion des sols en forêt est principalement due à la mise à nue des sols par les passages des promeneurs de tout type. Prêtez donc attention à cela lors de votre prochaine balade en forêt.

L’Office national des forêts (ONF), c’est 9000 professionnels, qui gèrent près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et aux collectivités territoriales, en métropole et en outre-mer. Pour en savoir plus : https://www.onf.fr/onf