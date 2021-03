Les produits ménagers en vrac, bio, écolo et belge avec Superzero

Maître-mot : simplicité Des machines on ne peut plus simples à utiliser - © Superzero Pour les fondateurs, le challenge était d’offrir une solution simple et à la portée de tous les consommateurs désirant s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement. Il était donc nécessaire que les distributeurs soient présents tant dans des magasins biologiques, locaux et d’ores et déjà spécialisés dans les produits vendus en vrac, que dans les grandes chaînes telles que Delhaize ou Carrefour. Aujourd’hui, la marque est présente dans près de 25 points de vente, dans le sud de Bruxelles et dans le Brabant Wallon. Et les fondateurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! Tant au niveau de la localisation des distributeurs que leur utilisation, tout est pensé pour faciliter la vie du client ! Loin de Superzero l’idée de culpabiliser le citoyen : la marque œuvre pour lui permettre de devenir en douceur un acteur du changement, sans bouleverser son quotidien. Une fois sa super-bouteille achetée lors du premier remplissage, le client la reprend avec lui au magasin une fois vide. Il la dépose dans le distributeur sous le produit de son choix, appuie sur le bouton et le tour est joué ! La bouteille est 100% recyclable et peut être réutilisée plus de 50 fois, elle est parfaitement calibrée, le remplissage est automatisé et garanti sans éclaboussures. Pour des courses sans encombres, le tout en moins d’une minute top chrono !

Zéro déchet, écoresponsable et efficace La gamme Superzero comprend actuellement 4 produits : nettoyant multi-usage

liquide vaisselle

lessive

adoucissant . Ils sont tous biodégradables et produits à plus de 99,5% d’origine naturelle et, bien entendu, aussi efficaces que les produits vendus par les grandes marques et pour deux d’entre eux, ils sont éco-labellisés (le nettoyant et le liquide vaisselle, la lessive est d’ailleurs en cours de certification). De l’émergence de l’idée à sa concrétisation, tout est made in Belgium. Au-delà de l’impact environnemental, les deux fondateurs désiraient avoir une portée sociétale globale et cohérente. Ils ont dès lors décidé de collaborer avec une entreprise de travail adapté pour la fabrication des produits. Le vrac a de plus en plus de succès, les consciences s’éveillent sur la production et la consommation de plastique et des initiatives comme celles-ci permettent doucement mais sûrement de changer notre mode de consommation et de diminuer significativement notre pollution plastique. En tant que consommateurs, vous avez un impact, c’est en soutenant et en achetant que vous posez un acte militant et que les entreprises développeront des produits qui répondent à vos demandes.