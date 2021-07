Les précipitations seraient causées par l'activité humaine, selon une étude

Une nouvelle étude montre le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Cette fois-ci, les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles se sont penchés sur le phénomène des inondations et des glissements de terrain, et ont confirmé dans leurs conclusions le rôle clé des hommes sur les précipitations observées.

Y a-t-il un rapport entre les inondations et les glissements de terrain, et l'action anthropique (c'est-à-dire les changements climatiques engendrés par l'homme) ? D'après les chercheurs de l'Université de Californie, la réponse est bel et bien positive.

Les émissions de gaz à effet de serre et le changement d'affectation des sols sont des facteurs clés à ces phénomènes de précipitations accrues.

"Le mécanisme dominant [à l'origine des précipitations extrêmes] pour la plupart des régions du monde est que l'air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau et cela alimente les tempêtes", explique Gavin Madakumbura, étudiant chercheur de l'UCLA participant à l'étude.