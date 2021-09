Les plantes invasives, nouveau casse-tête envionnemental

On trouve ses graines en jardinerie ou sur internet et ses hautes tiges surmontées d'épis soyeux blancs, jaunes, bleus ou roses ornent de nombreux jardins. Mais Cortaderia selloana, ou " Herbe de la pampa ", a fini par être classée parmi les pires espèces invasives dans le sud de l'Europe.

Car "l'herbe de la pampa" a valeur d'exemple . "On voit plus facilement l'impact d'animaux (invasifs), ce sont des prédateurs qui détruisent une proie. Mais les plantes aussi peuvent avoir de graves conséquences ", souligne Piero Genovesi, qui préside le groupe de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) sur les espèces invasives. "C'est moins visible au début et puis ça devient un gigantesque problème ", poursuit-il.

Face à ce phénomène croissant, l'UICN, qui fédère plus de 1.400 organisations et pays à travers le monde, a entrepris l'élaboration d'une " Classification des impacts environnementaux des taxons étrangers". Basée sur différents critères scientifiques destinés à mesurer les risques posés par les différentes espèces invasives, elle vise à aider les pouvoirs publics à calibrer leurs actions.

La diffusion d'espèces potentiellement dangereuses est grandement facilitée par internet. Par le commerce en ligne, mais aussi potentiellement par des tentatives d'arnaques.

L'an dernier, des milliers d'Américains se sont ainsi plaints d'avoir reçu des paquets de graines non commandés, principalement en provenance de Chine. Il s'agissait sans doute d'une arnaque aux fausses commandes, pour faire monter le classement d'un vendeur ("brushing"). Le géant du commerce en ligne Amazon a en tout cas suspendu les importations de graines aux Etats-Unis.

Il faut aussi compter avec les accidents. A Marseille, le Pr Genovesi a ainsi repéré dans un insectarium une plante invasive et divers papillons exotiques. "On voit ça et on se dit : 'Pourvu qu'ils ne s'échappent pas.'"